Juventus Women Napoli 0-0 LIVE | Floe pericolosa in avvio di gara si deve allungare De Jong

Inizia senza reti il match tra Juventus Women e Napoli valido per i quarti di Coppa Italia femminile. La partita si sblocca subito con una conclusione pericolosa di Floe, ma la Juventus si vede anche costretta a far intervenire De Jong per allungare e bloccare l’attacco partenopeo. La gara resta intensa e aperta, con le due squadre che cercano di trovare il vantaggio.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 10? Ancora Floe – Destro incrociato da dentro l’area. Brava De Jong a distendersi in corner 7? Tiro Floe – Punta in area di rigore e calcia col mancino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: Floe pericolosa in avvio di gara, si deve allungare De Jong Approfondimenti su Juventus Women Napoli Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: segna Vangsgaard, De Jong dice no a Floe Segui la cronaca in tempo reale di Napoli Juventus Women, partita valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: segna Vangsgaard, De Jong dice no a Floe INTERVALLO Segui la cronaca di Napoli Juventus Women, match valido per i quarti di Coppa Italia femminile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juventus Women Napoli Argomenti discussi: Coppa Italia Women | Napoli-Juventus | La partita; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Coppa Italia, Napoli-Juventus 1-2. Primo atto alle bianconere: gol e highlights. Juventus Women-Napoli 0-0, si gioca a Biella3' – Juve pericolosa da corner – Carbonell mette in mezzo e Godo di testa non riesce a mandare verso la porta azzurra. 1' pt – Si comincia a Biella. Match ... tuttojuve.com Juventus Women-Napoli: verso il fischio d'inizio del matchVa avanti il percorso delle Women bianconere in Coppa Italia. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata di una settimana fa, la Juventus affronta in casa stasera alle 20.30 il Napoli, ... tuttojuve.com Juventus Women-Napoli, Canzi: 'Dobbiamo stare attenti a questo aspetto' - facebook.com facebook I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.