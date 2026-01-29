Juventus Women Napoli 0-0 LIVE | De Jong dice no a Floe Carbonell vicina al gol INTERVALLO

La partita tra Juventus Women e Napoli termina senza reti, con un 0-0 che lascia tutto in bilico in vista del ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. De Jong si distingue con un intervento decisivo su Floe, mentre Carbonell si avvicina al gol senza riuscire a trovarlo. Il match, giocato in modo intenso e combattuto, ha mostrato alcune occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. Ora si attende il ritorno, che potrebbe decidere chi passerà il turno.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 45? Fine primo tempo – Duplice fischio 44? Occasione Carbonell – Grande percussione e scarico per Bonansea, murata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: De Jong dice no a Floe, Carbonell vicina al gol INTERVALLO Approfondimenti su Juventus Women Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: segna Vangsgaard, De Jong dice no a Floe INTERVALLO Segui la cronaca di Napoli Juventus Women, match valido per i quarti di Coppa Italia femminile. Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: segna Vangsgaard, De Jong dice no a Floe Segui la cronaca in tempo reale di Napoli Juventus Women, partita valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Women Argomenti discussi: Coppa Italia Women | Napoli-Juventus | La partita; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Coppa Italia, Napoli-Juventus 1-2. Primo atto alle bianconere: gol e highlights. Juventus Women-Napoli 0-0, grande equilibrio a Biella10' – Conclusione Napoli: Floe con il destro incrociato da dentro l'area trova la risposta di De Jong che manda in corner. 3' – Juve pericolosa da ... tuttojuve.com Juventus Women-Napoli 0-0, bianconere vicine al vantaggio con Carbonell45' – Finisce il primo tempo sullo 0-0 tra Juventus e Napoli. 44' – Doppio tiro Juve: Bonansea ci prova in area, sulla respinta anche Carbonell al tiro. Juventus pericolosa nel finale di primo tempo ... tuttojuve.com Juventus Women-Napoli, Canzi: 'Dobbiamo stare attenti a questo aspetto' - facebook.com facebook I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.