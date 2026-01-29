Juventus ufficiale colpo in attacco | preso Esad Deniz

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Esad Deniz. Il giovane attaccante si unisce alla squadra e andrà a rinforzare la Juventus Next Gen. La società ha confermato il trasferimento, che era già stato annunciato da Fabrizio Romano. Deniz arriva con l’obiettivo di mettersi in mostra e aiutare la squadra a crescere.

Esad Deniz nuovo giocatore bianconero Come annunciato da Fabrizio Romano, Esad Deniz è un nuovo giocatore bianconero e andrà a rinfoltire i ranghi della Juventus Next Gen. Deniz non è un profilo qualunque, ma un jolly offensivo capace di agire sia come centravanti che sulle corsie esterne.

