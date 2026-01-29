Juventus top e flop di Monaco | bianconeri poca roba

La Juventus torna a casa con un punto in tasca dopo il pareggio senza emozioni a Monaco. I bianconeri, nella penultima giornata del girone di Champions, non riescono a sorprendere e deludono le aspettative. La partita si conclude senza grandi sussulti, lasciando i tifosi con più domande che risposte sulla reale forza della squadra.

La Juventus ottiene un pareggio incolore nella trasferta a Monaco e chiude il girone di League Phase senza scossoni. Una Juventus rimaneggiata e con tante riserve, vero, ma è stata comunque una prestazione insufficente. I top e i flop I top Kalulu 6,5; fa il suo compito come sempre. Unico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

