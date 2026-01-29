La Juventus chiude il girone di Champions League con un pareggio a reti inviolate contro il Monaco. La partita, giocata allo Stade Louis II di Montecarlo, non ha regalato grandi emozioni ma permette ai bianconeri di mantenere un passo importante nel cammino europeo. La squadra di Allegri esce dal campo senza sconfitte e con qualche punto in più in classifica.

La Juventus ha concluso la fase a gironi della Champions League 2025-26 pareggiando 0-0 con il Monaco allo Stade Louis II di Montecarlo, in un match privo di grandi emozioni ma dal valore importante per il cammino europeo dei bianconeri. Con questo risultato la squadra allenata da Luciano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus-Monaco: partita equilibrata

Masetti della Pianese commenta la partita contro la Juventus Next Gen, sottolineando l’equilibrio in campo e la difficoltà dell’incontro.

