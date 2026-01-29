Juventus-Monaco | pareggio senza reti

Questa sera la Juventus ha concluso la fase a gironi della Champions League 202526 con un pareggio a reti bianche contro il Monaco. La partita non è stata particolarmente emozionante, ma è bastata ai bianconeri per assicurarsi il pass ai playoff degli ottavi.

