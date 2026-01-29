Juventus-Monaco | dibattito post gara
La Juventus chiude il girone di Champions League con un pareggio a reti inviolate sul campo del Monaco. La partita si rivela tatticamente attenta, senza grandi emozioni, ma basta ai bianconeri per assicurarsi il passaggio ai playoff. Ora la squadra di Allegri si prepara alla fase successiva, mentre il Monaco si ferma senza vittorie in casa.
La Juventus ha chiuso la fase a gironi della Champions League 202526 con un pareggio per 0-0 sul campo del Monaco allo Stade Louis II, una partita tattica e con poche emozioni che però garantisce ai bianconeri l’accesso ai playoff di qualificazione agli ottavi di finale. Secondo le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
