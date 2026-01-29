Juventus Luciano Spalletti sbrana il giornalista | Ci vai tu?
Luciano Spalletti ha risposto duramente a un giornalista che gli chiedeva della qualificazione ai playoff. Con tono deciso, l’allenatore ha replicato: “Ci vai tu?” senza mostrare entusiasmo. La squadra ha centrato l’obiettivo, ma lui sembra ancora concentrato sulle sue posizioni, senza lasciarsi prendere dall’euforia.
La qualificazione ai playoff è arrivata, ma Luciano Spalletti non ha avuto alcuna intenzione di festeggiare. Dopo lo 0-0 sul campo del Monaco, il tecnico bianconero si è presentato davanti ai microfoni con uno stato d’animo tutt’altro che soddisfatto, alternando analisi severe a un siparietto ironico che strappa più di un sorriso in sala stampa. Il pareggio è bastato per centrare l’obiettivo minimo, ma non per mascherare una prestazione che, a suo giudizio, ha lasciato molto a desiderare. “Siamo stati sotto livello, la gara non ha dato grandi spunti — ha detto Spalletti andando dritto al punto — non siamo riusciti a esprimerci come eravamo abituati nell’ultimo periodo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
