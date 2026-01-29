Juventus le parole di Spalletti post Monaco

Luciano Spalletti commenta la prestazione della Juventus dopo la sconfitta a Monaco. L’allenatore toscano si è concentrato sui problemi della squadra, senza troppi giri di parole, e ha detto chiaramente che i bianconeri devono migliorare. Dopo la partita, Spalletti ha sottolineato che la squadra ha avuto difficoltà nel mettere in campo il suo gioco e che c’è ancora tanto lavoro da fare per tornare ai livelli richiesti.

Il commento di Spalletti Luciano Spalletti ha parlato nel post partita di Monaco della prestazione sottotono della sua squadra. " Stasera siamo andati piano, siamo andati sotto livello. In fase difensiva abbiamo sbrogliato qualche azione pericolosa, lo abbiamo fatto bene. Da metà campo in su dovevamo avere più qualità". Così l'allenatore

