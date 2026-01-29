Juventus il retroscena | Spalletti esige rinforzi da Comolli

Da ilprimatonazionale.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il match di Monaco, Spalletti ha fatto sapere di aver bisogno di rinforzi per la Juventus. Durante una diretta su 2TALKS, l’allenatore ha parlato delle richieste che ha fatto a Comolli, senza entrare troppo nei dettagli. La squadra sta valutando quali mosse fare sul mercato per migliorare la rosa, ma ancora nulla di deciso.

Le richieste di Spalletti Antonio Corsa nella live su 2TALKS di ieri sera ( twotalks.tv) post Monaco-Juve, ha rivelato un retroscena sulle richieste di Spalletti per il mercato. In base a quanto riportato a metà Dicembre, c’è stata una riunione interna alla Continassa nella quale è stato chiesto a Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus il retroscena spalletti esige rinforzi da comolli

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il retroscena: Spalletti esige rinforzi da Comolli

Approfondimenti su Juventus Spalletti

Elkann raccontato così da Comolli: «Vuole sempre vincere. Il suo impegno nella Juventus è tangibile, la sua ambizione lo è. L’obiettivo è quello di…». Retroscena importante

McKennie Juve, Spalletti pazzo di West: il tecnico ha fatto questo questa richiesta a Comolli. Svelato il retroscena

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Spalletti

Argomenti discussi: Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo il crollo di Cagliari: Se continuiamo così…; Retroscena Spalletti, cosa c’è dietro il durissimo sfogo nella notte: A Bodo ci avete fatto due palle così! E sul tifoso non sapete…; Juventus-Napoli, Spalletti e Conte annullano la conferenza: iniziata guerra dei nervi, il retroscena; Juve-Benfica si legge anche Spalletti-Mourinho: la sfida nella sfida tra punzecchiature e affetto.

juventus il retroscena spallettiJuventus-Napoli, Spalletti e Conte annullano la conferenza: iniziata guerra dei nervi, il retroscenaIl club bianconero prima annuncia l'incontro di Spalletti con i media per le 16 poi disdice tutto, per il tecnico azzurro Conte vigilia muto ormai una consuetudine ... sport.virgilio.it

juventus il retroscena spallettiRetroscena Juventus-Napoli, ecco cosa ha detto Spalletti a Cabal dopo il gol di YildizDurante Bordocam su Dazn, hanno rivelato alcuni retroscena di Juventus-Napoli accaduti dopo il gol del raddoppio di Yildiz. Subito dopo la rete del numero 10 bianconero, Spalletti ha chiamato ... tuttojuve.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.