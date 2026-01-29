Juventus il retroscena | Spalletti esige rinforzi da Comolli

Dopo il match di Monaco, Spalletti ha fatto sapere di aver bisogno di rinforzi per la Juventus. Durante una diretta su 2TALKS, l’allenatore ha parlato delle richieste che ha fatto a Comolli, senza entrare troppo nei dettagli. La squadra sta valutando quali mosse fare sul mercato per migliorare la rosa, ma ancora nulla di deciso.

