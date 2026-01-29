Juventus il retroscena | Spalletti esige rinforzi da Comolli
Dopo il match di Monaco, Spalletti ha fatto sapere di aver bisogno di rinforzi per la Juventus. Durante una diretta su 2TALKS, l’allenatore ha parlato delle richieste che ha fatto a Comolli, senza entrare troppo nei dettagli. La squadra sta valutando quali mosse fare sul mercato per migliorare la rosa, ma ancora nulla di deciso.
Le richieste di Spalletti Antonio Corsa nella live su 2TALKS di ieri sera ( twotalks.tv) post Monaco-Juve, ha rivelato un retroscena sulle richieste di Spalletti per il mercato. In base a quanto riportato a metà Dicembre, c’è stata una riunione interna alla Continassa nella quale è stato chiesto a Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Spalletti
Elkann raccontato così da Comolli: «Vuole sempre vincere. Il suo impegno nella Juventus è tangibile, la sua ambizione lo è. L’obiettivo è quello di…». Retroscena importante
McKennie Juve, Spalletti pazzo di West: il tecnico ha fatto questo questa richiesta a Comolli. Svelato il retroscena
Ultime notizie su Juventus Spalletti
Argomenti discussi: Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo il crollo di Cagliari: Se continuiamo così…; Retroscena Spalletti, cosa c’è dietro il durissimo sfogo nella notte: A Bodo ci avete fatto due palle così! E sul tifoso non sapete…; Juventus-Napoli, Spalletti e Conte annullano la conferenza: iniziata guerra dei nervi, il retroscena; Juve-Benfica si legge anche Spalletti-Mourinho: la sfida nella sfida tra punzecchiature e affetto.
Juventus-Napoli, Spalletti e Conte annullano la conferenza: iniziata guerra dei nervi, il retroscenaIl club bianconero prima annuncia l'incontro di Spalletti con i media per le 16 poi disdice tutto, per il tecnico azzurro Conte vigilia muto ormai una consuetudine ... sport.virgilio.it
Retroscena Juventus-Napoli, ecco cosa ha detto Spalletti a Cabal dopo il gol di YildizDurante Bordocam su Dazn, hanno rivelato alcuni retroscena di Juventus-Napoli accaduti dopo il gol del raddoppio di Yildiz. Subito dopo la rete del numero 10 bianconero, Spalletti ha chiamato ... tuttojuve.com
Romano - Kolo Muani-Juventus, il retroscena: alcuni compagni lo hanno chiamato - facebook.com facebook
KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI youtu.be/0I3Xn6lZ26Q x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.