La Juventus vince contro il Napoli e elimina gli azzurri dalla Champions League. L’ex allenatore Antonio Conte torna a far parlare di sé, ma questa volta per una brutta figura europea. La partita si conclude con un risultato che premia i bianconeri e lascia i partenopei a bocca asciutta, confermando ancora una volta le difficoltà del Napoli in questa competizione.

Ci risiamo. Antonio Conte protagonista dell’ennesima figuraccia europea. Fuoriclasse dei campionati ma in difficoltà in Europa, è sempre il solito Conte. L’eliminazione alla League Phase è un disastro totale per il Napoli di De Laurentis. Dopo una dispendiosa campagna estiva, gli uomini di Conte non sono riusciti ad entrare nemmeno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, disatro totale per l’ex Conte: Napoli eliminato

Dopo la sconfitta tra Juventus e Napoli, Antonio Conte analizza la situazione del suo team.

Domani all’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Napoli, due delle principali protagoniste della Serie A.

