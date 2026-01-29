juve primavera djahl passa al sion a titolo definitivo il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juve Primavera dice addio a Djahl. Il club bianconero ha annunciato ufficialmente il trasferimento del giovane talento svizzero al Sion a titolo definitivo. L’operazione segna un nuovo passo nella strategia di mercato della società, che cerca di far crescere i propri giovani attraverso esperienze all’estero.

Juve Primavera, movimento in uscita per il club bianconero. Djahl passa a titolo definitivo al Sion. Per il classe 2006 una nuova esperienza all'estero. Novità di calciomercato per la Juve Primavera. Rayan Djahl ha salutato ufficialmente i bianconeri passando a titolo definitivo al Sion. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla Vecchia Signora con i dettagli della cessione: « Rayan Djahl saluta la Juventus e passa a titolo definitivo al Sion, in Svizzera. L'attaccante di nazionalità algerina classe 2006, dopo le esperienze in Francia, è approdato alla Juventus nell'estate 2024 – giocando complessivamente 15 partite con la squadra giovanile bianconera tra campionato, Coppa Primavera e UEFA Youth League.

La Juve Primavera annuncia ufficialmente la cessione di Djhal al Sion.

La Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto.

