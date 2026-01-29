Juve-Monaco 0-0 Bremer | Stanchezza ma testa al Parma

La Juventus chiude 0-0 contro il Monaco nell’ultima partita europea della stagione. Bremer spiega che i giocatori erano stanchi, ma non cercano scuse: «Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti». Ora la squadra pensa già alla prossima sfida contro il Parma.

Finisce 0-0 tra Juventus e Monaco nell’ultima uscita europea. In zona mista prende la parola Gleison Bremer, che fotografa il momento senza alibi: «Volevamo vincere, ma c’era un po’ di stanchezza e non ci siamo riusciti. Il turnover ci stava. Ora pensiamo al Parma, una partita da vincere». Il difensore bianconero si allinea anche alla lettura di Luciano Spalletti: «Quando parla il mister ha sempre ragione. C’era stanchezza anche mentale, abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo. Si è visto, ma dobbiamo andare avanti». Capitolo condizione: «Un po’ di stanchezza c’è. Da quando sono rientrato dal secondo infortunio ho giocato sempre, senza riposo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

