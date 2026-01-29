Dopo aver raggiunto gli spareggi di Champions League, la Juventus si prepara a una fase importante della competizione. La qualificazione ai playoff porta nelle casse del club una cifra significativa, anche se ancora non definita ufficialmente. I dettagli sui guadagni e le ricadute economiche sono al centro dell’attenzione in casa bianconera, mentre i tifosi sperano in una qualificazione che possa aprire le porte anche alla fase a gironi.

. La Juventus torna dalla trasferta nel Principato con un pareggio che, sebbene lasci un pizzico di amaro in bocca per la mancata vittoria, garantisce l’accesso ufficiale alla fase a eliminazione diretta. Il prossimo ostacolo per la squadra di Luciano Spalletti sarà una tra Club Brugge e Galatasaray, ma al di là delle dinamiche di campo, il cammino europeo ha già generato un impatto economico di rilievo assoluto. Il nuovo format della competizione, che ha portato la UEFA a distribuire 2,47 miliardi di euro complessivi alle società (contro i 2 miliardi del ciclo precedente), si sta rivelando fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve ai playoff di Champions League: quanto guadagna il club bianconero dopo l'approdo agli spareggi. Le cifre e i dettagli

I ricavi derivanti dalla Champions League rappresentano un elemento importante per il bilancio della Juventus, influenzando le risorse disponibili per il mercato e la rosa.

Questa sera si è chiusa la fase a gironi della Champions League e, con grande rammarico, nessuna squadra italiana è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi.

