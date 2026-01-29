Judo Splendido trionfo azzurro in Coppa del Mondo a Gijòn Il senese Ferretti insieme a Tommasi vince la prima tappa

Il judo italiano torna a sorridere con una vittoria importante a Gijón. Yuri Ferretti, originario del senese, e il compagno Enrico Tommasi si sono aggiudicati la prima tappa della Coppa del Mondo di Kata, portando a casa un risultato che fa ben sperare. La coppia ha mostrato grande tecnica e determinazione, battendo gli avversari e aprendo la stagione con un successo che si fa notare.

Splendido trionfo azzurro a Gijón: il senese Yuri Ferretti, in coppia con Enrico Tommasi, ha vinto la prima tappa della Ijf Kata World Series, il circuito di Coppa del Mondo dedicato ai kata di judo. Una manifestazione di altissimo livello, di stampo internazionale, che ha visto la partecipazione dei migliori binomi al mondo. Il cussino Yuri Ferretti è stato uno dei protagonisti assoluti della manifestazione, impegnato nella categoria kime no kata Senior, una delle più competitive, ricca di coppie con grande esperienza internazionale e con numerosi atleti ai vertici della ranking list mondiale.

