Una banca francese bloccò il prestito da un milione di euro a Jacques Moretti per una casa a Parigi e una villa in Corsica a causa di garanzie dubbie. Era il 2021. Lui e la moglie, Jessica Moretti, sono oggi noti per essere i proprietari del Le Constellation, il locale di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone, di cui molti minorenni. La controversia, che emerge oggi mentre gli investigatori cercano di far luce sulla strage, era con una importante banca francese, il Crédit Lyonnais, che nel 2021 avrebbe inserito i coniugi nella lista nera. Secondo quanto trapelato, la coppia sarebbe in possesso di un vero e proprio impero immobiliare tra Svizzera e Francia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jacques Moretti, nuove ombre: "Garanzie dubbie", il prestito da 1 milione bloccato

Questa mattina, a Crans-Montana, si è parlato ancora una volta della tragedia che ha coinvolto Jacques e Jessica Moretti.

La notte tra il 2021 e il 2022, la banca francese bloccò un prestito da oltre un milione di euro a Jacques Moretti.

Crans Montana, tutte le ombre di Jacques Moretti e la sua rapida ascesaIn attesa di essere nuovamente interrogati dalla procura vallese, sui coniugi Jacques e Jessica Moretti – titolari del Constellation di Crans-Montana, il bar-discoteca teatro della strage di Capodanno ... ilfattoquotidiano.it

Italia furiosa su Crans, indagine nel mirino: dossier irregolare, pressioni diplomatiche e ombre pesanti sulla SvizzeraL’ira italiana su Crans: Troppi buchi nell’inchiesta. Berna: evitate ingerenzeIndagine sotto accusaLa scarcerazione di Jacques Moretti, co-propriet ... assodigitale.it

Prima di essere arrestato il 9 gennaio, Jacques Moretti ha raccolto elementi sui fatti accaduti quella sera e parlato con i testimoni - facebook.com facebook

L'indignazione del Governo italiano per la scarcerazione di Jacques Moretti, espressa con dure critiche all'inchiesta e il richiamo dell'ambasciatore, ha innescato uno scontro diplomatico con la Svizzera. x.com