ITF JUNIOR Il brianzolo Didoni dalle qualificazioni al trionfo a Belgrado È il suo primo titolo

Van Son Didoni, il giovane tennista brianzolo di 17 anni, ha vinto il suo primo titolo nel circuito ITF. Partito dalle qualificazioni, ha superato tutti gli avversari e si è aggiudicato il torneo under 18 di Belgrado. Una vittoria che rappresenta un grande passo avanti per la sua carriera.

Colpo grosso di Van Son Didoni nel torneo junior 60 di Belgrado del circuito ITF. Il diciassettenne brianzolo tesserato per il Tennis Club Villasanta ha colto il primo titolo under 18 della carriera, al termine di una cavalcata trionfale partita addirittura dalle qualificazioni. Otto successi filati sui campi in terra battuta indoor del "TK Crvena Zvezda", con scalpi importanti come quelli ottenuti ai danni del serbo di origini italiane Mattia Aiassa (n.3) e dell’ungherese Bercel Sandor Takacs (n.1), fino alla finale dominata per 60 61 in meno di un’ora di gioco sul serbo Luka Ceramilac, seconda testa di serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ITF JUNIOR. Il brianzolo Didoni dalle qualificazioni al trionfo a Belgrado. È il suo primo titolo Approfondimenti su Van Son Didoni Pallamano, la Junior Fasano in trasferta fa suo il primo derby stagionale A Montesilvano il Torneo Internazionale Itf Junior Series di tennis all'insegna dell'inclusione e dell'agonismo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Van Son Didoni Argomenti discussi: ITF JUNIOR. Il brianzolo Didoni dalle qualificazioni al trionfo a Belgrado. È il suo primo titolo. SLALOM - RADUNO JUNIOR A IVREA DAL 2 FEBBRAIO Raduno Junior della Nazionale Slalom si terrà a Ivrea, dal 2 all' 8 Febbraio. Sono stati convocati: KAYAK MASCHILE JUNIOR SPORTCLUB MERANO: SENONER Lars Aaron C.C.K VALSTAGNA: COS - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.