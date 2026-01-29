Questa sera si gioca Italia-Ungheria agli Europei di calcio a 5 2026. La partita è decisiva per il passaggio ai quarti di finale: il gruppo D si decide tra le due nazionali, in attesa di conoscere anche il risultato del Portogallo. La sfida si presenta come un crocevia importante per entrambe le squadre, che cercano la vittoria per restare in corsa.

L’ora della verità. Agli Europei di calcio a 5 2026, va in scena Italia-Ungheria: sfida decisiva, all’interno del Gruppo D, per decidere quale delle due formazioni farà compagnia al Portogallo in vista dei quarti di finale del torneo continentale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-UNGHERIA DI CALCIO A 5 DALLE 20.30 Gli azzurri, a cui potrebbe bastare anche il pareggio in virtù di una migliore differenza reti complessiva dopo il 4-0 rifilato alla Polonia, sono pronti alla battaglia con i magiari: oggi, giovedì 29 gennaio, dalle ore 20.30. Chi si prende il passaggio del turno troverà poi sulla sua strada la fortissima Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Ungheria stasera in tv, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

Stasera in tv Italia-Ungheria, partita valida per gli Europei di pallamano 2026.

L'incontro tra Italia e Ungheria negli Europei di calcio a 5 2026 si svolgerà giovedì 29 gennaio alle 20:30.

