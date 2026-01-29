Italia-Ungheria oggi Europei calcio a 5 2026 | orario programma streaming

Oggi si gioca una partita decisiva agli Europei di calcio a 5 2026. Italia e Ungheria si affrontano nel Gruppo D, una sfida che può cambiare tutto. Chi vince passa ai quarti di finale con il Portogallo, chi perde rischia di uscire già a questa fase. L’ora della verità è arrivata, le due squadre si preparano a battagliare con tutto quello che hanno.

L'ora della verità. Agli Europei di calcio a 5 2026, va in scena Italia-Ungheria: sfida decisiva, all'interno del Gruppo D, per decidere quale delle due formazioni farà compagnia al Portogallo in vista dei quarti di finale del torneo continentale. Gli azzurri, a cui potrebbe bastare anche il pareggio in virtù di una migliore differenza reti complessiva dopo il 4-0 rifilato alla Polonia, sono pronti alla battaglia con i magiari: oggi, giovedì 29 gennaio, dalle ore 20.30. Chi si prende il passaggio del turno troverà poi sulla sua strada la fortissima Spagna. La partita tra Italia e Ungheria, valida come match della terza e ultima giornata del Gruppo D della Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena giovedì 29 gennaio alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia) a partire dalle ore 20.

