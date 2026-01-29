Italia-Turchia oggi in tv Europei pallanuoto femminile 2026 | orario programma streaming

Questa sera Italia e Turchia si sfidano in tv nell’ultima giornata dei Campionati Europei di pallanuoto femminile a Funchal, in Portogallo. L’Italia, già prima nel girone, non ha più niente da dimostrare, mentre la Turchia, eliminata, cerca di chiudere bene questa esperienza. La partita sarà trasmessa in streaming e non cambierà nulla in classifica, ma rappresenta comunque un’occasione per vedere in azione le azzurre prima delle fasi finali.

Il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, dove è già sicuro del primo posto nel Gruppo C, affronterà nell'ultimo, ininfluente, match della prima fase la Turchia, già eliminata. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 10.00 La sfida tra le azzurre e le anatoliche sarà la prima del programma, ed andrà in scena oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00 italiane: l'Italia ha già vinto il girone e porterà con sé 3 punti alla seconda fase, mentre la Turchia è già ultima e giocherà per il nono posto ripartendo da quota zero.

