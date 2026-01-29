L’Italia affronta la Spagna nei quarti di finale degli Europei di calcio a 5. La partita si gioca domenica 1° febbraio. La sfida si svolge in un momento importante per la nazionale italiana, che punta a superare il turno e avanzare nella competizione. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta tv e streaming, con orario e dettagli ancora da confermare.

Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5 nella giornata di domenica 1° febbraio. Gli azzurri scenderanno in campo all’Arena Stožice di Lubiana con la consapevolezza di dover realizzare una grande impresa per eliminare la temibile formazione iberica, sette volte campione d’Europa e vincitrice della Coppa del Mondo nel 2000 e 2004. Gli spagnoli hanno superato la fase a gironi dominando il gruppo C, mentre la Nazionale italiana è arrivata seconda nel gruppo D con un bilancio di una vittoria (4-0 sulla Polonia), un pareggio (2-2 con l’Ungheria) ed una sconfitta (2-6 contro il Portogallo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Italia Spagna

Oggi si gioca Italia-Portogallo, match valido per gli Europei di calcio a 5 2026.

L'incontro tra Italia e Polonia agli Europei di calcio a 5 2026 rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Italia Spagna

Argomenti discussi: Calcio a 5: Spagna e Belgio in scioltezza agli Europei 2026; Calendario Futsal EURO 2026: calendario e risultati della fase finale; Ranking UEFA per Nazioni – L’Italia mantiene il vantaggio su Spagna e Germania; Calcio a 5: Spagna senza problemi agli Europei. La Slovenia batte il Belgio.

QUALIFICATI! Pari sofferto con l’Ungheria: Italia ai quarti degli Europei di calcio a 5Con sofferenza, con un pareggio, ma anche con carattere e voglia di non mollare mai: l'Italia si qualifica ai quarti di finale degli Europei 2026 di ... oasport.it

Calcio a 5, Spagna travolgente contro il Belgio e ai quarti degli Europei 2026, eliminate Slovenia e BielorussiaResponsi decisivi nel Gruppo C degli Europei 2026 di calcio a 5, chiamato a definire le squadre qualificate ai quarti di finale. Nel tardo pomeriggio si ... oasport.it

Che cosa ha portato Italia, Francia e Spagna a cambiare idea sui pasdaran-terroristi. Di @giuliapompili x.com

La tempesta Kristin dopo aver interessato Spagna e Portogallo ha raggiunto anche l’Italia. La situazione delle ultime ore e la tendenza per il weekend, nel consueto appuntamento con il nostro Alex Guarini. - facebook.com facebook