Italia-Emirati | Mattarella ' nostro successo politico aumento collaborazione con Ue' **

Il presidente Mattarella ha commentato i risultati ottenuti tra Italia ed Emirati, sottolineando come siano costanti e frequenti. Ha detto che il successo politico di questi rapporti porterà a una collaborazione ancora più forte tra gli Emirati e l’Unione europea. La visita ufficiale a Dubai si sta rivelando un successo, con segnali chiari di un rafforzamento dei legami tra le parti.

Dubai, 29 gen. (Adnkronos) - "Complimenti per i successi registrati, che sono costanti, frequenti. Certamente questa attività riceverà un impulso ulteriore dall'aumento della collaborazione tra gli Emirati e l'Unione europea. L'Italia è stata il Paese che di più ha proposto, insistito, premuto perché si giungesse alla collaborazione organizzata in maniera sistemica tra Unione ed Emirati e questo per noi è un risultato anche di successo politico, ma è una cornice più ampia che ulteriormente agevola il lavoro che voi svolgete". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano a Dubai, ultima tappa della Visita di Stato negli Emirati arabi uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il presidente Sergio Mattarella ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per l'accoglienza calorosa riservata alla sua delegazione.

Questa mattina il presidente Mattarella è partito per gli Emirati Arabi.

