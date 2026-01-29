Italia divisa sulla sede dell’Agenzia doganale Ue | la maggioranza si spacca sulla candidatura di Roma

L’Italia si trova divisa sulla scelta della sede dell’Agenzia doganale dell’Unione europea. La maggioranza si divide sulla candidatura di Roma, creando tensioni politiche e segnando una frattura all’interno del governo. La discussione si fa accesa e mette in evidenza le divisioni nel paese.

L’Italia arriva divisa anche alla candidatura per la nuova Autorità doganale dell’Unione europea. E la spaccatura pesa come un segnale politico. La sede dell’agenzia che dal 2026 dovrà governare la riforma dei confini commerciali europei diventa così l’ennesimo terreno su cui la maggioranza espone le proprie crepe. Cos’è l’Autorità doganale europea e perché conta. L’Autorità doganale dell’Unione europea, in sigla Euca, nasce dal pacchetto di riforma presentato dalla Commissione per superare il sistema attuale: un codice unico applicato da 27 amministrazioni nazionali diverse, con controlli disomogenei, banche dati separate e falle strutturali sfruttate da frodi, sottovalutazioni e traffici illeciti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L'Italia ha presentato a Bruxelles la candidatura di Roma come sede dell'Autorità doganale europea (Euca).

L’Ucid ha espresso il suo sostegno alla candidatura di Roma come futura sede dell’Agenzia europea delle Dogane, sottolineando l’importanza di un impegno bipartisan.

