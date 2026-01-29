Israele ammette | Uccise circa 70mila persone a Gaza

Le forze armate di Israele hanno ammesso per la prima volta di aver ucciso circa 70.000 persone a Gaza durante il conflitto con Hamas. La cifra include sia combattenti sia civili, ma Israele nega le stime dell’Onu sulle vittime civili e i decessi per fame. La rivelazione apre nuove crepe nel racconto ufficiale e alimenta il dibattito sulla gestione della guerra e sui bilanci delle vittime.

Per la prima volta, le forze armate di Israele (Idf) hanno ammesso che circa 70mila persone sono rimaste uccise nella Striscia di Gaza durante la guerra con Hamas, contestando tuttavia le cifre sulle vittime civili e i decessi per fame denunciate dall’Onu. Secondo il ministero della Salute del territorio costiero palestinese controllato da Hamas, almeno 71.667 persone sono state uccise e 171.343 sono state ferite a Gaza durante gli attacchi dell’Idf seguiti agli attentati commessi in Israele il 7 ottobre 2023, per lo più civili, donne e minori. Almeno 453, secondo la stessa fonte, sono invece deceduti per la fame e 11 minori sono morti di freddo dall’inizio dell’inverno. 🔗 Leggi su Tpi.it

A inizio anno, il governo israeliano ha deciso di vietare le attività di circa 40 ONG a Gaza, tra cui Medici senza Frontiere.

