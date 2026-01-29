Ispezioni dei carabinieri nelle sale giochi sanzionati due locali tra Sassuolo e Formigine

I carabinieri hanno fatto un blitz nelle sale giochi tra Sassuolo e Formigine. Durante l’operazione, gli agenti hanno controllato diversi locali e hanno sanzionato due di questi. Le verifiche sono scattate ieri, con l’obiettivo di contrastare irregolarità e violazioni nelle attività di gioco.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena, supportati dai colleghi delle Stazioni di Sassuolo e Formigine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo mirato alle sale scommesse e alle attività operanti nel settore del gioco.L'operazione, nata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Sassuolo Formigine Ispezioni ad ampio raggio dei Nas: tre locali sanzionati I carabinieri del Nas di Padova hanno avviato un’ampia serie di ispezioni, coinvolgendo sia locali in città che in provincia. Ordinanze restittive nelle zone della movida, sanzionati cinque locali Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sassuolo Formigine Argomenti discussi: Veneto, controlli a tappeto dei Nas nelle strutture sanitarie; Montepulciano, una patente ritirata e quattro multe dopo il controllo straordinario dei Carabinieri; Ispezioni Nas, controlli nel settore farmaceutico: il bilancio delle attività 2025; ? Sospesa l'attività di 2 farmacie bresciane, denunciate 18 persone. Veneto, controlli a tappeto dei Nas nelle strutture sanitarieCentinaia di ispezioni nel 2025 da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri. Comminate sanzioni e ritirati dal mercato farmaci e dispositivi medici ... rainews.it Ispezione all'Hotel House di Porto Recanati: identificate oltre 100 persone, ecco le infrazioni emersePORTO RECANATI - Nella mattinata odierna agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Porto Recanati e del Corpo dei Vigili ... corriereadriatico.it Ispezioni a Rizziconi e Melicucco per garantire sicurezza alimentare, benessere animale e rispetto... #benessereanimale #carabinieri #Controllialimentari #lavoroirregolare #pianadigioiatauro #pollamemaltrattato #sequestri #SICUREZZAALIMENTARE - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.