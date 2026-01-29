Isola d' Elba guidano l' auto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti | denunciati

I carabinieri di Portoferraio hanno denunciato due uomini, un 45enne e un 69enne, trovati positivi all’assunzione di droga mentre guidavano. I controlli sono scattati durante un normale posto di blocco e hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti nel sangue dei due. Entrambi sono stati portati in caserma e denunciati per guida sotto l’effetto di droghe.

