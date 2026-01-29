Isola d' Elba guidano l' auto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti | denunciati
I carabinieri di Portoferraio hanno denunciato due uomini, un 45enne e un 69enne, trovati positivi all’assunzione di droga mentre guidavano. I controlli sono scattati durante un normale posto di blocco e hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti nel sangue dei due. Entrambi sono stati portati in caserma e denunciati per guida sotto l’effetto di droghe.
I carabinieri di Portoferraio hanno denunciato un 45enne e 69enne risultati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti mentre si trovavano al volante delle rispettive auto. Le loro vetture sono state fermate dai militari dell'Arma che hanno subito notato atteggiamenti psicofisici alterati.🔗 Leggi su Livornotoday.it
