Irene Giancontieri in Don Matteo 15 | Il Maresciallo Provvedi con Cecchini farà parecchi danni

Irene Giancontieri entra nella quindicesima stagione di Don Matteo interpretando Caterina Provvedi, il nuovo Maresciallo. Con Cecchini, la sua presenza crea scompiglio e momenti divertenti sia dentro che fuori la caserma di Spoleto. La sua presenza porta nuovo fermento tra i personaggi e promette di portare molte risate.

Irene Giancontieri è entrata a far parte della “grande famiglia” di Don Matteo nella quindicesima stagione, interpretando Caterina Provvedi, il nuovo Maresciallo che con Cecchini contribuisce a creare non poco scompiglio e divertenti equivoci e fuori e dentro la caserma di Spoleto. Il Maresciallo Provvedi è sicuramente uno dei personaggio meglio riusciti di Don Matteo 15 e la sua storia, insieme a quelle di Giulia Mezzanotte ( leggi la nostra intervista a Federica Sabatini ) e di Maria ( leggi la nostra intervista a Fiamma Parente ) sta divertendo e appassionando il grande pubblico televisivo di Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

Irene Giancontieri è l’attrice italiana che interpreta la marescialla Caterina Provvedi nella quindicesima stagione di Don Matteo.

Ecco le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 15, in programma giovedì 29 gennaio 2026 alle 21.

Argomenti discussi: Don Matteo 15, le anticipazioni della puntata del 22 gennaio; Don Matteo, anticipazioni 28 gennaio: Cecchini genera un grosso caos, il capitano finisce nel mirino di Andrea; Don Matteo 15, la trama del quarto episodio; Don Matteo 15, ovazione per le nozze tra Giulia e Diego: La puntata più bella di sempre. Ma c'è un grande timore.

