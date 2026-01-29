Irene Giancontieri in Don Matteo 15 | Il Maresciallo Provvedi con Cecchini farà parecchi danni

Irene Giancontieri entra nella quindicesima stagione di Don Matteo interpretando Caterina Provvedi, il nuovo Maresciallo. Con Cecchini, la sua presenza crea scompiglio e momenti divertenti sia dentro che fuori la caserma di Spoleto. La sua presenza porta nuovo fermento tra i personaggi e promette di portare molte risate.

Irene Giancontieri è entrata a far parte della “grande famiglia” di Don Matteo nella quindicesima stagione, interpretando Caterina Provvedi, il nuovo Maresciallo che con Cecchini contribuisce a creare non poco scompiglio e divertenti equivoci e fuori e dentro la caserma di Spoleto. Il Maresciallo Provvedi è sicuramente uno dei personaggio meglio riusciti di Don Matteo 15 e la sua storia, insieme a quelle di Giulia Mezzanotte ( leggi la nostra intervista a Federica Sabatini ) e di Maria ( leggi la nostra intervista a Fiamma Parente ) sta divertendo e appassionando il grande pubblico televisivo di Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

Irene Giancontieri è l’attrice italiana che interpreta la marescialla Caterina Provvedi nella quindicesima stagione di Don Matteo.

