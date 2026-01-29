Iran’s IRGC to carry out live-fire exercises in Strait of Hormuz Press TV reports

Questa mattina, il Regno di Iran ha annunciato che la Guardia Rivoluzionaria condurrà esercitazioni con fuoco reale nello Stretto di Hormuz, previste per i primi di febbraio. Le forze navali iraniane si preparano a testare le loro capacità militari in un’area strategica, dove le tensioni tra Teheran e le potenze occidentali sono già alte. La notizia è stata diffusa da Press TV, e si teme che queste manovre possano aumentare il rischio di incidenti o di destabilizzare ulteriormente la regione.

Jan 29 (Reuters) - Iran's Revolutionary Guard naval forces will carry out live-fire exercises in the Strait of Hormuz on February 1 and February 2, Press TV reported on Thursday. The strait is the world's most vital oil export route, which connects the biggest Gulf oil producers, such as Saudi Arabia, Iran, Iraq and the United Arab Emirates, with the Gulf of Oman and the Arabian Sea. 29 gennaio (Reuters) - Le forze navali della Guardia Rivoluzionaria iraniana effettueranno esercitazioni a fuoco vivo nello Stretto di Hormuz il 1° e il 2 febbraio, ha riferito giovedì Press TV.

