Iran’s IRGC to carry out live-fire exercises in Strait of Hormuz Press TV reports

Da internazionale.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il Regno di Iran ha annunciato che la Guardia Rivoluzionaria condurrà esercitazioni con fuoco reale nello Stretto di Hormuz, previste per i primi di febbraio. Le forze navali iraniane si preparano a testare le loro capacità militari in un’area strategica, dove le tensioni tra Teheran e le potenze occidentali sono già alte. La notizia è stata diffusa da Press TV, e si teme che queste manovre possano aumentare il rischio di incidenti o di destabilizzare ulteriormente la regione.

Jan 29 (Reuters) - Iran’s Revolutionary Guard naval forces will carry out live-fire exercises in the Strait of Hormuz on February 1 and February 2, Press TV reported on Thursday. The strait is the world’s most vital oil export route, which connects the biggest Gulf oil producers, such as Saudi Arabia, Iran, Iraq and the United Arab Emirates, with the Gulf of Oman and the Arabian Sea. 29 gennaio (Reuters) - Le forze navali della Guardia Rivoluzionaria iraniana effettueranno esercitazioni a fuoco vivo nello Stretto di Hormuz il 1° e il 2 febbraio, ha riferito giovedì Press TV. Regalati o regala Internazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

iran8217s irgc to carry out live fire exercises in strait of hormuz press tv reports

© Internazionale.it - Iran’s IRGC to carry out live-fire exercises in Strait of Hormuz, Press TV reports

Approfondimenti su Strait Hormuz

Iran, sequestrata petroliera straniera in Stretto Hormuz

Mare ‘rosso sangue’ in Iran, lo spettacolo sull’isola di Hormuz

Le acque dell’isola di Hormuz si tingono di un intenso colore rosso sangue, creando uno spettacolo naturale di suggestiva bellezza e mistero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Strait Hormuz

Argomenti discussi: L'incubo di Teheran: una resistenza organizzata alla base della rivolta del 2026; Irgc terrorista: la serva Italietta obbedisce; L’IRGC in allerta di guerra per accogliere la portaerei americana nel Golfo Persico nel raggio d’azione dei missili iraniani; In U-turn France backs move to put Iran’s Guards on EU terrorism list.

iran s irgc toEuropean Union labels Iran’s IRGC as terrorist organisation, citing mass killings of civiliansThe EU has designated Iran’s IRGC as a terrorist organisation in response to the deadly repression of protests that began in December 2025. The sanctions target the IRGC, Iranian officials, and ... livemint.com

iran s irgc toEU to designate Iran's Revolutionary Guard as terrorist organisation, Kallas saysBRUSSELS, Jan 29 (Reuters) - European Union foreign ministers have agreed to add Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to the bloc's list of terrorist organisations, European Foreign Policy ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.