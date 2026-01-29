Iran | l’invincibile Armada Usa pronta a colpire

Dopo le minacce di Trump e Rubio, gli Stati Uniti si preparano a un possibile attacco in Medio Oriente. Con una flotta pronta e in allerta, Washington sembra deciso a intervenire se l’Iran dovesse compiere un passo rischioso. La tensione si fa sempre più alta, e ora tutti gli occhi sono puntati sulla regione.

L’attacco all’Iran incombe. Dopo le minacce di Trump, quelle di Marco Rubio, che è riuscito a dire in un’ audizione del Senato che il rafforzamento della presenza militare in Medio oriente serve a proteggere le forze già stanziate nella regione da un attacco iraniano, mai stato a tema, e per sferrare, se necessario, un attacco preventivo, se gli States avessero informazioni in tal senso. Neocon d’accatto – altra cosa il luciferino Bolton, portavoce di tali circoli nella pregressa amministrazione Trump – il Capo del Dipartimento di Stato non è riuscito a confezionare una propaganda neanche lontanamente verosimile per giustificare i preparativi di guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran: l’invincibile Armada Usa pronta a colpire Approfondimenti su Iran USA L’Iran avverte gli USA: «Colpire Khamenei è guerra» L’Iran ha avvertito gli Stati Uniti che un attacco contro Khamenei equivarrebbe a dichiarare guerra su vasta scala. Zamorano avvisa l’Arsenal: “Non è invincibile, l’Inter può colpire” In vista della sfida europea tra Inter e Arsenal, Iván Zamorano analizza la partita, sottolineando che, seppur il team inglese mostri grande solidità, non è invincibile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Iran USA Argomenti discussi: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un’armada navale americana è in rotta verso l’Iran, affermando al tempo stesso di aver evitato l’esecuzione di 837 persone grazie alla minaccia di un duro intervento militare contro Teheran. Il presi; IRAN / CONTO ALLA ROVESCIA PER L’ATTACCO USA. LaPresse. . "Armada Usa verso l'Iran Lo sapevamo, non siamo preoccupati". Il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta le parole di Donald Trump sul dispiegamento di forze americane. A margine del convegno "Difesa e sicurezza in un mondo instabil - facebook.com facebook Escalation Usa-Iran: la "massima armada" di Trump e il "dito sul grilletto" di Araghchi. Cosa succede x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.