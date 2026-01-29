Ipertrofia e macchine | la verità sugli attrezzi isotonici nel bodybuilding naturale

Nel mondo del fitness, molti credono ancora che per aumentare la massa muscolare bisogna usare solo pesi liberi. Ma la realtà è diversa. Alcuni esperti dimostrano che anche le macchine isotoniche possono aiutare a crescere e migliorare. La scelta tra attrezzi diversi dipende dagli obiettivi e dalle preferenze di ognuno. Quello che conta è allenarsi in modo costante e mirato, senza farsi bloccare dai dogmi del passato.

Nel vasto e spesso confuso mondo del fitness, esiste un dogma che resiste al passare del tempo: se vuoi diventare grosso, devi sollevare pesi liberi. Per decenni, bilancieri e manubri sono stati considerati gli unici veri strumenti per costruire un fisico imponente, relegando le macchine a un ruolo secondario, spesso destinate ai principianti o alla riabilitazione. Tuttavia, nel contesto del bodybuilding naturale – dove l’equilibrio tra stimolo, recupero e prevenzione degli infortuni è fondamentale – questa visione è non solo limitata, ma potenzialmente controproducente. È giunto il momento di analizzare scientificamente il ruolo degli attrezzi isotonici e comprendere perché, lungi dall’essere un ripiego, rappresentano un’arma indispensabile per l’ipertrofia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

