Io sono Farah 2 replica puntata del 29 gennaio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ andata in onda ieri sera la nuova puntata di “Io sono Farah”, la soap turca che tiene incollati i telespettatori. Rahsan porta Farah in un negozio con la scusa di rifarle il guardaroba, ma qualcosa si complica. La vicenda si sviluppa tra piccole tensioni e momenti di intimità, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 29 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna, con la scusa di rifarle il guardaroba, Rahsan porta Farah in un negozio. Una volta nei camerini, Rahsan offre a Farah denaro e gioielli per fuggire e uscire per sempre dalla vita di Behnam. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

io sono farah 2 replica puntata del 29 gennaio in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Io sono Farah 2, replica puntata del 29 gennaio in streaming | Video Mediaset

Approfondimenti su Io sono Farah

Io sono Farah, replica puntata del 29 dicembre in streaming | Video Mediaset

Il 29 dicembre, torna in streaming la replica della puntata di

Io sono Farah, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Io Sono Farah, Ultima Puntata: Farah Incinta!

Video Io Sono Farah, Ultima Puntata: Farah Incinta!

Ultime notizie su Io sono Farah

Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 26 al 30 gennaio: Behnam uccide Tahir?; Io sono Farah, le trame dal 26 al 30 gennaio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026; Io Sono Farah, cancellata la puntata in prima serata del 27 gennaio: i motivi dello stop.

io sono farah 2Io sono Farah 2, replica puntata del 28 gennaio in streaming | Video MediasetIo sono Farah, replica puntata 28 gennaio 2026. Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity ... superguidatv.it

io sono farah 2Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 2 al 6 febbraioIo sono Farah, anticipazioni della settimana dal 2 al 6 febbraio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.