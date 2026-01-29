Io sono Farah 2 replica puntata del 29 gennaio in streaming | Video Mediaset

E’ andata in onda ieri sera la nuova puntata di “Io sono Farah”, la soap turca che tiene incollati i telespettatori. Rahsan porta Farah in un negozio con la scusa di rifarle il guardaroba, ma qualcosa si complica. La vicenda si sviluppa tra piccole tensioni e momenti di intimità, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 29 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna, con la scusa di rifarle il guardaroba, Rahsan porta Farah in un negozio. Una volta nei camerini, Rahsan offre a Farah denaro e gioielli per fuggire e uscire per sempre dalla vita di Behnam. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

