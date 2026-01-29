Intrigo Lookman maxi-offerta in extremis dalla Turchia Napoli e Juve avvisati

L’Atalanta rischia di perdere Lookman a stagione ormai quasi finita. La Turchia ha messo sul piatto una maxi-offerta in extremis, anche se il club nerazzurro non ha mai aperto formalmente alla cessione. La società bergamasca ha fissato una cifra precisa per lasciar partire il suo attaccante nigeriano, che ha il contratto in scadenza nel 2027. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e tutto può ancora succedere. Napoli e Juventus sono in allerta, attente a eventuali sviluppi.

Il nigeriano dell'Atalanta non è sul mercato ma la Dea ha in mente una cifra precisa per lasciar andare il suo fuoriclasse in scadenza però nel 2027 Sono gli ultimi quattro giorni di mercato, quelli in cui teoricamente può succedere davvero di tutto. Perché spesso negli anni passti abbiamo assistito a colpi di scena clamorosi, scambi inaspettati o operazioni totalmente a sorpresa. Anche piuttosto importanti. L'Arabia Saudita ha aggiunto quel pizzico – e oltre – di imprevedibilità con offerte faraoniche in extremis difficili da rinunciare. E ora anche la Turchia non sta scherzando affatto, soprattutto con i tre club di Istanbul Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.

