Inter news Dumfries si allena ad Appiano! Si accorciano i tempi di recupero

Dumfries si allena ad Appiano e accelera sui tempi di recupero. Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, il difensore olandese si prepara per tornare in campo. I tempi di recupero si riducono e il suo rientro sembra più vicino, portando una buona notizia per Inzaghi in vista delle prossime sfide.

Inter news. Arrivano segnali incoraggianti sul fronte Dumfries, all’indomani della vittoria per 2-0 sul Borussia Dortmund che però non è bastata a evitare i playoff di Champions League. Durante gli approfondimenti su Sky Sport sono arrivate novità importanti su Denzel Dumfries. “Arrivano buone notizie da Appiano. È stata una giornata di scarico dopo il rientro in tarda mattinata dalla Germania. Dumfries sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe tornare entro la fine di febbraio. Oggi ha iniziato a fare qualcosina nel centro sportivo: è un segnale concreto che i tempi si stanno accorciando”, ha detto l’inviato Andrea Paventi in diretta da Appiano Gentile.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Nell’attesa di conoscere i tempi di recupero di Dumfries, l’Inter prosegue la propria corsa verso la semifinale di Supercoppa Italiana.

Denzel Dumfries si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra.

