Inter Dumfries accelera | rientro possibile già a fine febbraio

Denzel Dumfries potrebbe tornare in campo prima del previsto. L’esterno dell’Inter sta recuperando velocemente e ha iniziato a fare esercizi specifici al centro sportivo di Appiano Gentile. Le ultime notizie indicano che il suo rientro potrebbe avvenire già a fine febbraio, superando le aspettative iniziali.

Segnali incoraggianti arrivano da Appiano Gentile sul fronte Denzel Dumfries. L’esterno olandese sta accelerando il recupero e, nelle ultime ore, ha iniziato a svolgere lavori specifici al centro sportivo, un passaggio che apre a scenari più rapidi rispetto alle previsioni iniziali. Il rientro, inizialmente stimato non prima di marzo, potrebbe anticiparsi a fine febbraio se il percorso proseguirà senza intoppi. La squadra, rientrata in Italia dalla Germania in mattinata, ha svolto una seduta di scarico, ma l’attenzione dello staff resta focalizzata sulle condizioni dell’esterno. Per la Inter sarebbe un recupero chiave: Dumfries è stato un riferimento costante sulla fascia destra e il suo ritorno amplierebbe le soluzioni a disposizione di Cristian Chivu in una fase delicata della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Denzel Dumfries è ancora indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia.

DUMFRIES VIA DALL’INTER: Premier o ALLA JUVE!

Argomenti discussi: Perisic, il ritorno l’Inter accelera e gufa il PSV; L'Inter rinvia l'investimento per l'esterno destro: i motivi e le ultime sull'affare Perisic; Calciomercato Inter, la bocciatura definitiva di Luis Henrique accelera il mercato a destra; Segnali positivi dall’infermeria: Calhanoglu vicino al rientro, Dumfries accelera.

