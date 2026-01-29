Inter ai playoff di Champions League | ora c’è quasi la data per il recupero di Milan-Como

L’Inter si qualifica ai playoff di Champions League e ora si aspetta di sapere quando recuperare la partita contro il Como. La data del match di Serie A, che era stata rinviata, dovrebbe essere fissata a breve. I nerazzurri sono ormai in corsa per la qualificazione europea e il recupero contro il Como diventa un passo importante per la squadra di Inzaghi.

Ieri sera l'Inter di Cristian Chivu ha vinto, 2-0, al 'Westfalen Stadion' contro il Borussia Dortmund di Nico Kovac grazie ai gol, nel finale di partita, di Federico Dimarco e Andy Diouf. Un successo, però, che non è bastato ai nerazzurri per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della Champions League 2025-2026. Domani il sorteggio, l'Inter può pescare una tra il Benfica (dell'ex tecnico nerazzurro, José Mourinho) e il BodøGlimt, tra le rivelazioni della Champions. I nerazzurri giocheranno in trasferta l'andata degli spareggi (17 o 18 febbraio) e in casa il ritorno (24 o 25 febbraio). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La classifica aggiornata della Champions League evidenzia la posizione difficile di Inter e Napoli, entrambe a rischio eliminazione.

