Inter agli spareggi | ecco quando ci sarà il sorteggio

L’Inter dovrà affrontare gli spareggi per continuare la sua corsa in Champions League. La squadra di Inzaghi ha perso la partita decisiva e ora aspetta il sorteggio, che definirà il suo percorso europeo. La delusione è palpabile tra i tifosi, mentre i giocatori si preparano a scoprire il loro prossimo avversario. Il sorteggio si terrà nei prossimi giorni e potrebbe cambiare le sorti della stagione nerazzurra.

Nulla da fare per l'Inter che deve arrendersi agli spareggi per proseguire il suo percorso in Champions League. La classifica finale recita Inter al 10° posto e per questo dovrà giocare i sedicesimi. Era molto difficile questa sera ma per un attimo i nerazzurri erano dentro prima che il Chelsea segnasse a Napoli. Spareggio Champions: ecco quando. L'Inter conoscerà la propria avversaria venerdì 30 gennaio alle ore 12 quando a Nyon ci sarà il sorteggio delle 8 sfide dei sedicesimi di finale. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com, sull'app ufficiale della UEFA Champions League, su Sky Sport.

