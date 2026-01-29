InsideUsa – Trump sprofonda nei sondaggi ma i dem non ne approfittano

Donald Trump continua a perdere terreno nei sondaggi, mentre i Democratici non riescono a capitalizzare questa situazione. Le ultime rilevazioni evidenziano un calo consistente del suo consenso tra gli elettori repubblicani, lasciando spazio a nuove figure che cercano di emergere. Nel frattempo, i Democratici sembrano più impegnati a dividersi tra di loro che a proporre una strategia convincente per le prossime elezioni. La situazione resta aperta e incerta, con molti che si chiedono quale sarà il prossimo passo dei due schieramenti.

Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana su InsideUsa (in esclusiva per gli abbonati) analizziamo come la politica americana stia cambiando radicalmente e il bipartitismo entri sempre più in crisi, soprattutto tra i giovani.Le midterm si annunciano durissime per Donald Trump, sempre più impopolare dopo il disastro di Minneapolis: l’infermiere Alex Pretti è stato ucciso durante una protesta contro le deportazioni di massa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

