L’Inps ha reso noti i nuovi importi massimi degli assegni di integrazione salariale per il 2026. Con la circolare numero 4 del 28 gennaio, ha ufficializzato le soglie massime che le aziende potranno erogare ai dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le novità interessano molte imprese e lavoratori, che ora potranno contare su valori aggiornati per l’anno in corso.

Con la circolare numero 4 del 28 gennaio 2026, l’Inps ha comunicato i nuovi valori delle prestazioni a sostegno del reddito. La determinazione degli importi dei trattamenti di integrazione salariale 2026 deriva dall’adeguamento annuale basato sulla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La normativa prevede che l’importo sia incrementato nella misura del 100 per cento di tale variazione. Dal 1° gennaio 2026, i nuovi massimali si applicano a una vasta gamma di ammortizzatori sociali, tra cui la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, l’assegno di integrazione salariale del Fis, i Fondi di solidarietà, oltre alle indennità di disoccupazione Naspi, Dis-coll e agricola. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inps, trattamenti di integrazione salariale 2026: ecco quali sono gli importi massimi

Il Bonus bollette 2026 offre sconti alle famiglie in difficoltà economica o con esigenze particolari, con l'obiettivo di alleviare i costi delle utenze di luce, gas e acqua.

L'Inps ha pubblicato la circolare numero 153, che dettaglia la rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2026.

