Mercoledì nel Somerset le strade sono finite sotto acqua. Le case e le automobili sono state sommerse dalle piogge intense causate dalla tempesta Chandra. La situazione è diventata rapidamente critica, con i residenti che cercano di mettere in salvo le poche cose che possono. Le autorità stanno monitorando la zona, mentre le previsioni parlano di altre piogge nelle prossime ore.

Mercoledì, case e automobili sono state sommerse dalle acque alluvionali nella contea inglese del Somerset, dopo che la tempesta Chandra ha portato forti piogge nel Regno Unito. Le riprese aeree catturate da Sky News hanno mostrato case, fattorie e veicoli travolti dalle inondazioni. Il Somerset Council ha affermato che circa 50 proprietà sono state colpite dalle inondazioni in tutto Ilminster, West Coker, Taunton, Mudford e West Camel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inghilterra, forti piogge nel Somerset dopo la tempesta Chandra: le immagini dell'inondazione

Approfondimenti su Inghilterra Forti Piogge

Le immagini aeree mostrano le conseguenze delle intense piogge a San Francisco, con inondazioni nella zona della Baia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inghilterra Forti Piogge

Argomenti discussi: Allarme per la qualità dell'aria interna: alluvione causata dalla tempesta Chandra; Una forte tempesta si abbatterà sul Regno Unito stanotte e domani, con allerte meteo in tutto il Paese.; La Tempesta Chandra in arrivo sul Regno Unito: vento e piogge torrenziali minacciano il Paese; Regno Unito e Irlanda: bufera di vento e pioggia, disagi e scuole chiuse.

Inghilterra, forti piogge nel Somerset dopo la tempesta Chandra: le immagini dell'inondazione(LaPresse) Mercoledì, case e automobili sono state sommerse dalle acque alluvionali nella contea inglese del Somerset, dopo che la tempesta ... stream24.ilsole24ore.com

Meteo: arrivano forti Piogge, Temporali e copiose nevicate in montagna; le regioni coinvolte tra poche oreLa ragione va ricercata nell’arrivo dell’ennesima perturbazione atlantica, che viaggerà all’interno di un letto di correnti molto umide e instabili, innescate da un vasto vortice ciclonico attualmente ... ilmeteo.it

Quando vai a vivere in Inghilterra la prima cosa che ti chiedono gli italiani, in modo spesso allarmato è "ma lì cosa mangi Ti cucini tu" Forti della propria conclamata eccellenza nel campo è grande la diffidenza verso quasi tutte le cucine d'oltreconfine. E tanti - facebook.com facebook

Alla stampa inglese la nuova Champions non piace: le loro squadre sono troppo forti, e si annoiano Il Times: "Quella che dovrebbe essere una vetrina del meglio del calcio europeo inizia a sembrare un'inconsapevole pubblicità della sua debolezza" x.com