Infortunio in cantiere | Venne dato ordine di sganciare le corde

Un incidente in cantiere a Siena solleva domande sulla sicurezza. Il preposto avrebbe dato l’ordine di sganciare le corde, causando l’infortunio. Il procuratore Andrea Boni ha chiesto chiarimenti sulla motivazione di quella decisione, mentre i lavori sono temporaneamente sospesi. La procura sta indagando per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

di Laura Valdesi SIENA "Perché il preposto del cantiere dette ordine di sganciare le corde?", incalza il procuratore Andrea Boni. "Non saprei, ero incredulo all'inizio", racconta l'operaio di origine dominicana che vive ad Asciano, rimasto ferito nel volo di alcuni metri fatto mentre lavorava nell'aprile 2023 per una ditta di edilizia acrobatica incaricata di alcune opere all'"Nh" Hotel alla Lizza. Una caduta a seguito della quale riportò la frattura di alcune vertebre, oltre 40 giorni di prognosi. Un episodio che, per il luogo in cui era avvenuto, in pieno giorno con l'arrivo della polizia sul posto e dell'ambulanza, aveva richiamato l'attenzione di tanti passanti.

