Infinito gennaio di maltempo freddo e neve | piccola tregua ma non è finita Le previsioni per l’inizio di febbraio

Milano, 29 gennaio 2026 – Un inverno “vero”. È quello che in queste settimane sta vivendo la Lombardia, alle prese con freddo (in particolare all’inizio del mese, quando anche Milano è finita ampiamente sottozero, cosa relativamente “rara” da 25 anni a questa parte ) e maltempo. Nelle scorse ore in particolare tra la provincia di Sondrio e Como si sono registrate delle nevicate, che hanno imbiancato le località olimpiche (Livigno e Bormio) e anche molte zone del Triangolo Lariano, con Pian del Tivano sommersa da un ampio manto di fiocchi bianchi. In città e in pianura niente neve ma tanta pioggia, che sta caratterizzando l’inizio dei Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

