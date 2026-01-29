Inferno in autostrada fiamme in galleria | 16 chilometri di fila

Un pomeriggio di vero caos sull’autostrada. Un incendio in una galleria ha causato un blocco di 16 chilometri di traffico. Auto ferme, code interminabili e automobilisti nel panico senza sapere cosa stesse succedendo. La viabilità si è arrestata, creando disagi enormi in una delle principali arterie italiane. La situazione è rimasta bloccata per ore, con i veicoli che si sono accumulati e il traffico in tilt.

Un tardo pomeriggio di caos e rallentamenti improvvisi ha messo in ginocchio uno dei principali assi viari italiani, con code chilometriche formatesi nel giro di pochi minuti e automobilisti costretti a fermarsi a lungo senza sapere esattamente cosa stesse accadendo più avanti. La circolazione si è bloccata in direzione nord, mentre il traffico continuava ad aumentare proprio nell’orario di punta, alimentando disagi e tensione tra chi era in viaggio. >> Raimondo Todaro, che gioia: la notizia più bella Con il passare delle ore, la situazione è apparsa sempre più critica: alle 18.30 si registravano già 8 chilometri di coda nel tratto completamente bloccato, a cui se ne sommavano altri 8 chilometri legati a un’uscita obbligatoria disposta per alleggerire il flusso dei veicoli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Inferno Autostrada

Un tir in fiamme in una galleria vicino a Firenze blocca l’autostrada A1 e provoca un ingorgo di 16 chilometri.

Nelle prime ore del mattino, si è verificato un grave incidente su un’autostrada, con un camion cisterna che è esploso, causando un incendio di notevoli proporzioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inferno Autostrada

Argomenti discussi: Inferno di fuoco sull'Autostrada (FOTO E VIDEO), morti un uomo e una donna carbonizzati. Il terribile incidente tra un autoarticolato carico di carta e un furgone; INFERNO DI FUOCO, UN MORTO IN INCIDENTE SULL'A22; Sono morti bruciati, incendio in autostrada dopo lo schianto: sembra l'inferno | L'Italia resta bloccata davanti alle immagini spaventose; Inferno in autostrada: due vittime - Foto 1 di 3 - La Voce di Rovigo.

Inferno sull'autostrada, furgone contro un tir: due morti tra le fiammeUna mattinata di sangue e fuoco ha sconvolto l'autostrada del Brennero. All’alba di giovedì 22 gennaio 2026, un drammatico incidente stradale è costato la vita a due persone, morte carbonizzate all'in ... zoom24.it

Inferno di fuoco sull'Autostrada (FOTO E VIDEO), morti un uomo e una donna carbonizzati. Il terribile incidente tra un autoarticolato carico di carta e un furgoneBRENTINO BELLUNO. Sono morti carbonizzati, bruciati dentro al furgone che si è incendiato e in pochi attimi è stato avvolto completamente dalle fiamme. Una scena apocalittica con il mezzo pesante tras ... ildolomiti.it

Inferno in autostrada - facebook.com facebook