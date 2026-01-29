India–Emirati | l’energia apre la porta la difesa entra in casa

Da it.insideover.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan ha fatto tappa a Nuova Delhi e in poche ore ha siglato un accordo da 3 miliardi di dollari sul gas naturale liquefatto. La visita, appena due ore, ha lasciato il segno: per i prossimi dieci anni, ADNOC Gas consegnerà mezzo milione di tonnellate all’anno alla Hindustan Petroleum. Un’intesa che rafforza i rapporti tra i due paesi e apre nuove strade nel settore energetico.

Una visita lampo, due ore appena, ma con la densità di un vertice che pesa più del suo calendario. Il 19 gennaio lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan è andato a Nuova Delhi e con Narendra Modi ha messo una firma da 3 miliardi di dollari sul gas naturale liquefatto: per dieci anni, mezzo milione di tonnellate l’anno da ADNOC Gas alla Hindustan Petroleum. L’India diventa il principale cliente di Abu Dhabi. Dettaglio commerciale? No: è la prova che nel Golfo la politica estera oggi passa dai contratti di fornitura, e che l’Asia è il mercato dove si decidono le nuove gerarchie energetiche. La posta economica: scambi a 200 miliardi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

india8211emirati l8217energia apre la porta la difesa entra in casa

© It.insideover.com - India–Emirati: l’energia apre la porta, la difesa entra in casa

Approfondimenti su India Emirati

Ottawa entra in Safe e l’Ue apre il gioco lungo della difesa

Via San Giovanni, apre la porta di casa e viene accoltellato

Nella notte, un uomo è stato ferito con un coltello nell'androne di un palazzo di via San Giovanni, nel centro di Piacenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su India Emirati

Argomenti discussi: India. Accordo da 3 mld con gli Emirati Arabi Uniti per la fornitura di energia; INDIA - EMIRATI ARABI UNITI Delhi e Abu Dhabi firmano un patto di difesa in risposta all’asse saudita-pakistano; Cosa racconta dell’IndoMed la visita di Bin Zayed a Delhi; Emirati Arabi, Australia e Indonesia: le prossime rotte su cui punta l’Europa.

india emirati l energiaEmirati Arabi Uniti: energia pulita con il progetto Round the Clock di MasdarDai produttori di petrolio all’energia pulita: gli Emirati Arabi Uniti puntano su solare, batterie e rinnovabili con il progetto RTC ... rinnovabili.it

india emirati l energiaDelhi e Abu Dhabi firmano un patto di difesa in risposta all’asse saudita-pakistanoIl rafforzamento della collaborazione sottoscritto ieri durante un incontro a Palam fra il premier Modi e il presidente Mohamed bin Zayed. Previsto anche un rafforzamento della partnership in tem ... asianews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.