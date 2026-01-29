India–Emirati | l’energia apre la porta la difesa entra in casa

Lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan ha fatto tappa a Nuova Delhi e in poche ore ha siglato un accordo da 3 miliardi di dollari sul gas naturale liquefatto. La visita, appena due ore, ha lasciato il segno: per i prossimi dieci anni, ADNOC Gas consegnerà mezzo milione di tonnellate all’anno alla Hindustan Petroleum. Un’intesa che rafforza i rapporti tra i due paesi e apre nuove strade nel settore energetico.

Una visita lampo, due ore appena, ma con la densità di un vertice che pesa più del suo calendario. Il 19 gennaio lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan è andato a Nuova Delhi e con Narendra Modi ha messo una firma da 3 miliardi di dollari sul gas naturale liquefatto: per dieci anni, mezzo milione di tonnellate l'anno da ADNOC Gas alla Hindustan Petroleum. L'India diventa il principale cliente di Abu Dhabi. Dettaglio commerciale? No: è la prova che nel Golfo la politica estera oggi passa dai contratti di fornitura, e che l'Asia è il mercato dove si decidono le nuove gerarchie energetiche.

