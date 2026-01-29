Incontro con l’autore | Alberto Barelli presenta Baldaccio d’Anghiari

Domani pomeriggio nella libreria del Frattempo a Sansepolcro, Alberto Barelli presenta il suo nuovo libro “Baldaccio d’Anghiari”. L’autore incontrerà i lettori alle 17:30 per parlare dell’avventura delle armi nel Quattrocento, un tema che appassiona storici e appassionati. La libreria si riempirà di curiosi desiderosi di scoprire i dettagli di questa epoca, con l’autore che con passione spiegherà le vicende legate alla battaglia e alle armi di quel periodo.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio alle 17:30 alla Libreria del Frattempo (Sansepolcro, Viale Armando Diaz, 2), si terrà l’INCONTRO CON L’AUTORE con Alberto Barelli, autore del volume Baldaccio d’Anghiari, l’avventura delle armi nel Quattrocento, edito da MINERVA EDITORE. La presentazione del volume sarà l'occasione per l'esposizione della nuova teoria con la quale viene fatta luce sui veri motivi che hanno portato all’uccisione del condottiero anghiarese, avvenuta a Firenze il 6 settembre 1441 a Palazzo Vecchio, e che ha rappresentato per oltre mezzo millennio un vero e proprio giallo, sia rispetto ai responsabili che alle vere ragioni del delitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

