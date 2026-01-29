Incidente all’eliporto deceduto anche l’altro componente del velivolo

Questa mattina si conosce il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nell’area dell’eliporto di Olivola. Un velivolo si è schiantato e, purtroppo, anche l’altro componente dell’equipaggio ha perso la vita. La zona è stata subito circondata dalle forze dell’ordine mentre i soccorritori lavoravano per estrarre i corpi e capire cosa sia successo. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’incidente ha sconvolto tutta la comunità.

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto nell'area dell'aeroporto di contrada Olivola di lunedì pomeriggio. Anche il 68enne, ex colonnello dell'Aeronautica, istruttore di volo, al comando dell' elicottero ultraleggero precipitato al suolo e rimasto gravemente ferito in conseguenza dell'impatto, è deceduto questa notte presso l'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato nel disperato tentativo di salvarlo. Erano, tuttavia, gravissime le sue condizioni essendo stato avvolto dal fuoco sprigionatosi subito dopo lo schianto che gli aveva procurato ustioni estese in tutto il corpo: dopo l'immediato intervento dei Vigili del fuoco e del 118 con il primo ricovero al San Pio ed il successivo trasporto a Napoli al Cardarelli nel Reparto specializzato per i grandi ustionati, purtroppo l'estensione delle ustioni non gli ha dato scampo nonostante il prodigarsi dei sanitari partenopei, condizioni.

