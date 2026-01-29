Dopo giorni di incertezza, sono state ufficializzate le vittime dell’incidente aereo che ha scosso la zona. Tra i morti c’era anche il famoso, lasciando tre bambini orfani. Le autorità continuano a indagare per capire cosa sia successo nei pochi secondi dopo il decollo, mentre si attendono ancora risposte definitive.

L’elenco delle vittime si è completato solo a distanza di giorni, mentre le indagini continuano a ricostruire cosa sia accaduto in pochi secondi dopo il decollo. L’incidente aereo avvenuto negli Stati Uniti resta avvolto da interrogativi tecnici e da storie personali che emergono poco alla volta, rendendo il bilancio ancora più drammatico. L’incidente è avvenuto il 25 gennaio nei pressi dell’aeroporto internazionale di Bangor, nello Stato del Maine. Il velivolo coinvolto era un Bombardier Challenger 650, un jet privato utilizzato per voli executive. Subito dopo il decollo, l’aereo si è capovolto e ha preso fuoco, senza lasciare possibilità di sopravvivenza agli occupanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente aereo, tra le vittime c’era anche il famoso: lascia tre bimbi

