Incidente a Castroncello | auto coinvolta due persone trasportate in ospedale
Un incidente si è verificato ieri sera a Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino. Alle 20.40, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. Un’auto è uscita di strada e si è cappottata, lasciando i soccorritori impegnati a portare in ospedale i due feriti. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire cosa sia successo.
Il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato alle 20.40 di ieri per un incidente stradale avvenuto in località Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino, che ha coinvolto un’autovettura. Sul posto sono intervenuti l’automedica della Valdichiana, i mezzi della Pubblica Assistenza di Foiano e della Croce Rossa di Foiano, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. Nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 67 anni e una donna di 68 anni. Dopo le prime cure sul luogo del sinistro, entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Arezzo in codice 2 per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondimenti su Castroncello Incidente
Incidente lungo l'autostrada A14, coinvolte due auto: tre persone trasportate in ospedale
Ultime notizie su Castroncello Incidente
Argomenti discussi: Incidente a Castroncello: auto coinvolta, due persone trasportate in ospedale; Auto fuori strada nella notte a Castiglion Fiorentino: in due incastrati nell’abitacolo; Coppia intrappolata tra le lamiere nell'auto finita fuori strada: estratti dai vigili del fuoco; Auto fuori strada, due feriti.
Incidente stradale sulla SP27 a Castiglion Fiorentino due feriti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.