Incendio nella notte nella zona di Villa Tasca va in fiamme il capanno di un' abitazione

Questa notte un incendio ha distrutto un capanno in via Giovanni Antonio Colozza, nella zona di Villa Tasca. Le fiamme sono divampate intorno alle due, e i residenti hanno chiamato subito i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati rapidamente, ma il capanno è andato quasi completamente distrutto. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Intorno alle 4 in via Giovanni Antonio Colozza, per cause ancora da chiarire, un rogo ha distrutto la struttura. Non si registrano feriti. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono protratte per alcune ore a causa del forte vento e delle strade strette Incendio nella notte all'interno di un capanno di un'abitazione in via Giovanni Antonio Colozza, nella zona di Villa Tasca. Dalle 3.45 circa di oggi, alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per cercare di spegnere il rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore, a causa delle difficoltà riscontrate dalle squadre per le strade strette e il forte vento.

