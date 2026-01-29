Incendio in una palazzina occupanti di un immobile salvati dal balcone

I residenti di una palazzina ad Angri sono stati costretti a uscire dal balcone per mettersi in salvo durante un incendio scoppiato ieri. Le fiamme hanno distrutto parte dell’appartamento, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento il fuoco, evitando conseguenze peggiori.

Incendio in una palazzina, ieri, ad Angri. Gli occupanti di un'abitazione costretti ad uscire dal balcone, mettendosi in salvo. Le fiamme si erano sviluppate al pian terreno, in un garage dove era parcheggiata un’auto elettrica. Per cause da accertare si è poi sviluppato un incendio, con il fumo che è arrivato fino ai piani alti della palazzina. Sul posto i carabinieri, che hanno utilizzato una scala per far uscire alcuni occupanti di un immobile. I Vigili del fuoco hanno poi spento l’incendio e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Incidente fatale a Cologna: Dario a bordo del suo scooter finisce contro un palo e muore, il cordoglio del sindaco di Pellezzano🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Angri Incendio Incendio in una palazzina a Bagheria, anziana bloccata in balcone salvata dai vigili del fuoco calati dall'alto Esplosione in una palazzina del Torinese per una fuga di gas: due feriti. Muro e balcone distrutti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Angri Incendio Argomenti discussi: Brescia, incendio in una palazzina: neonato evacuato dal tetto; Incendio in una palazzina all'inizio di via Dalmazia, tutti salvi gli abitanti; Incendio in via Schivardi a Brescia: 13 evacuati, una donna in codice rosso; Incendio in una palazzina a Brescia, le immagini. Incendio in una palazzina, occupanti di un immobile salvati dal balconeIncendio in una palazzina, ieri, ad Angri. Gli occupanti di un'abitazione costretti ad uscire dal balcone, mettendosi in salvo. salernotoday.it Incendio in appartamento a BresciaIncendio ieri sera all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Schivardi, nel Comune di Brescia. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per le operazioni di ricerca ... rainews.it Incendio nel Palermitano, fiamme in palazzina di tre piani: vigili del fuoco salvano uomo La notizia: https://qds.it/incendio-caltavuturo-fiamme-palazzina-tre-piani-vigili-fuoco-salvato-uomo/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.