Incendio di un annesso agricolo paura ad Arezzo

Un incendio ha divorato un annesso agricolo a Arezzo. I vigili del fuoco sono arrivati in fretta e hanno spento le fiamme poco prima delle 14. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’edificio è andato completamente distrutto. La zona è stata messa sotto controllo mentre i soccorritori lavoravano per mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

AREZZO – Paura per l'incendio di un annesso agricolo ad Arezzo. I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Arezzo sono intervenuti con una squadra e un'autobotte poco prima del 14 nel comune di Arezzo, in località Puglia. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio, a causa del quale sono andati distrutti un trattore, un rimorchio adibito al trasporto di cavalli e vari attrezzi agricoli. All'interno si trovava anche una bombola di gpl che è stata portata all'esterno. L'intervento è proseguito con la bonifica e messa in sicurezza della struttura.

